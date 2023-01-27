Знаменитости 27 января 2023, 21:50 Лидера группы Little Big Прусикина включили в список иноагентов Минюст России внес лидера группы Little Big Илью Прусикина в реестр иноагентов РИА «Новости»

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Российский Минюст внес лидера рейв-группы Little Big Илью Прусикина* и еще четырех человек в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.

«27 января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен И. В. Прусикин*», — отметили в сообщении.

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По данным министерства, музыкант получал поддержку от иностранных источников. Прусикин* выступал с концертами в недружественных государствах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине и распространял фейки о деятельности органов государственной власти. Сейчас артист живет в Лос-Анджелесе.

Еще троих включили в список иноагентов за высказывания против СВО, пропаганду ЛГБТ-отношений и призывы к нарушению российского законодательства и борьбе с действующей государственной властью.

В Рождество лидер группы Little Big сделал скейт в форме православного креста и прокатился на нем. Поклонники артиста раскритиковали его и назвали такой поступок неуместным.

Летом прошлого года Прусикин* и еще одна участница коллектива Софья Таюрская уехали из России в США. В ноябре рейв-группа Little Big объявила о частичном роспуске состава.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.