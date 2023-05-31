Знаменитости 31 мая 2023, 17:20 Земфира получила французское гражданство — СМИ SHOT: певица Земфира получила гражданство Франции РИА «Новости»

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Певица Земфира*, уехавшая из России после начала спецоперации, получила французское гражданство. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Отмечается, что при этом исполнительница не так давно зарегистрировала в Москве юрлицо «Родина», которое будет заниматься звукозаписью. Видимо, сжигать все мосты Земфира* не собирается.

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Певица покинула Россию вместе с актрисой Ренатой Литвиновой. Они уже около полутора лет живут во Франции и открыли компанию в сфере исполнительского искусства «Рената».

Выступая в Москве с первым за пять лет концертом на следующий день после начала СВО, певица не стала подробно делиться своим мнением по этому поводу, отметив лишь, что тот день стал для нее тяжелым. Однако после отъезда Земфира* открыто поддержала Украину, позволяла себе неподобающие заявления о спецоперации, а также получала поддержку из иностранных источников. Из-за этого Минюст в феврале 2023 года признал ее иноагентом.

Звезда подала иск в суд с требованием снять с нее этот статус. Однако юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал «360», что обжаловать признание иноагентом Земфире*, как и некоторым другим знаменитостям, скорее всего, будет непросто. Положительной практики по снятию данного статуса в России пока нет, кроме того, критерии понятия «иноагент» прописаны в законодательстве довольно широко и сложно доказать, что статус присвоили ошибочно.

*Рамазанова Земфира Талгатовна признана в России иностранным агентом.