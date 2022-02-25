Земфира дала сольный концерт в Москве впервые за 5 лет

В Москве накануне прошел сольный концерт певицы Земфиры. Артистка порадовала своих фанатов живым выступлением впервые за последние пять лет. Несмотря на спецоперацию, проводимую на Донбассе российскими военными, Земфира не отменила столь долгожданное для ее поклонников событие, написало ИА Nation News.

Помимо песен из нового альбома Земфира исполнила старые хиты, в числе которых поклонники смогли услышать «Не стреляйте, не молчите».

О конфликте на Украине певица не говорила, при этом она отметила, что для нее этот день стал тяжелым.

Концерт проходил в московском Music Media Dome.

Также стало известно, что музыкант Matrang на этой неделе собирается дать концерт в Санкт-Петербурге. Все вырученные деньги певец планирует пожертвовать на помощь беженцам из Донбасса.