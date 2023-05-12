12 мая 2023, 20:37
Земфира обжалует статус иноагента через суд
Певица Земфира подала в суд на Минюст из-за статуса иноагента
Объявленная иностранным агентом в России певица Земфира* не согласилась с таким статусом и подала иск к Министерству юстиции. Дело рассмотрит Замоскворецкий районный суд Москвы. Согласно карточке в базе данных, иск зарегистрировали в минувшую среду, 10 мая.
Дело Земфиры* против Минюста попало в категорию «прочих», где оспаривают решения или действия органов государственной власти или органов военного управления.
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Истцом проходит Талгатова З.Т. (Земфира Талгатовна* — прим. ред.), ответчиком — Министерство юстиции России.
Певица Земфира* пополнила реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В министерстве уточнили, что исполнительница открыто поддерживала Украину, выступала в недружественных странах с заявлениями, направленными против специальной военной операции, и получала поддержку от иностранных источников.
Земфира* уехала из России после начала специальной военной операции, выступив впервые за пять лет в Москве. Концерт прошел 25 февраля 2022 года в Music Media Dome.
Спустя несколько дней СМИ сообщили, что исполнительница вместе с актрисой Ренатой Литвиновой улетела в Париж. Осенью Земфира* выпустила новый альбом Borderline, с которым отправилась в мировой тур.
* Рамазанова Земфира Талгатовна — признана в России иностранным агентом.
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