Знаменитости 12 мая 2023, 20:37 Земфира обжалует статус иноагента через суд Певица Земфира подала в суд на Минюст из-за статуса иноагента РИА «Новости»

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Объявленная иностранным агентом в России певица Земфира* не согласилась с таким статусом и подала иск к Министерству юстиции. Дело рассмотрит Замоскворецкий районный суд Москвы. Согласно карточке в базе данных, иск зарегистрировали в минувшую среду, 10 мая.

Дело Земфиры* против Минюста попало в категорию «прочих», где оспаривают решения или действия органов государственной власти или органов военного управления.

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Истцом проходит Талгатова З.Т. (Земфира Талгатовна* — прим. ред.), ответчиком — Министерство юстиции России.

Певица Земфира* пополнила реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. В министерстве уточнили, что исполнительница открыто поддерживала Украину, выступала в недружественных странах с заявлениями, направленными против специальной военной операции, и получала поддержку от иностранных источников.

Земфира* уехала из России после начала специальной военной операции, выступив впервые за пять лет в Москве. Концерт прошел 25 февраля 2022 года в Music Media Dome.

Спустя несколько дней СМИ сообщили, что исполнительница вместе с актрисой Ренатой Литвиновой улетела в Париж. Осенью Земфира* выпустила новый альбом Borderline, с которым отправилась в мировой тур.

* Рамазанова Земфира Талгатовна — признана в России иностранным агентом.