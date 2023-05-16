Эксклюзив 16 мая 2023, 13:32 «Перспективы не очень радужные». Юрист рассказал о процедуре снятия статуса иноагента Юрист Воробьев рассказал о вероятности снятия статуса иноагентов со Слепакова и Варламова РИА «Новости»

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Продюсер и музыкант Семен Слепаков* и журналист Илья Варламов* подали иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием к Минюсту снять с них статусы иноагентов. Также поступили объявленная иностранным агентом в России певица Земфира* и юморист Максим Галкин*. Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в беседе с «360» оценил их шансы на положительный вердикт.

По словам Воробьева, положительной практики по снятию статуса иностранного агента на данный момент не существует. Кроме того, критерии этого понятия прописаны в федеральном законодательстве достаточно широко. Таким образом, сложно найти обстоятельства ошибочного присвоения статуса иноагента.

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«На данный момент перспективы подачи таких исков, мягко говоря, не очень радужные, то есть маловероятно, что кто-то что-то сможет оспорить», — отметил юрист.

Он добавил, что можно обратиться в Верховный суд, хотя таких случаев еще не было. Если же эта инстанция откажется выносить решение, то есть еще Конституционный суд, который вправе признавать нормы закона неконституционными, тогда они подлежат отмене.

«Поэтому в ближайшей перспективе ждать отмены статуса, конечно, мне не приходится. Но что кто-то дойдет до Конституционного суда, я даже не сомневаюсь», — заключил Воробьев.

* Признаны Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.