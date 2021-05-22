Выступление Manizha в полуфинале Евровидения набрало почти 10 млн просмотров

Выступление представительницы России на Евровидении-2021 Manizha с песней Russian Woman в полуфинале конкурса набрало уже более 9,5 миллиона просмотров. Ролик опубликован на YouTube-канале мероприятия.

Выступление Manizha на Евровидении всего за четыре дня приблизилось к отметке в 10 миллионов просмотров на YouTube. Она набрала уже 335 тысяч лайков. А видео с национального отбора ранее покорило отметку в 11 миллионов просмотров, сделав Manizha самой популярной среди всех участников песенного конкурса.

Песня Russian Woman обрела популярность во многих странах. Согласно статистике Spotify, композицию Manizha слушают в Германии, Испании, США, Британии, Нидерландах, Швеции и Польше. Среди всех конкурсантов ее трек занял 11-е место по прослушиваниям.

Manizha в субботу вечером выступит в финале Евровидения на сцене арены Ahoy в нидерландском Роттердаме. Конкуренцию россиянке с таджикскими корнями составят представители еще 25 стран. Manizha выйдет на сцену пятой.

Продюсер Яна Рудковская ранее назвала Евровидение-2021 самым слабым за всю историю конкурса. Она отметила, что на фоне других Manizha выглядит очень достойно.