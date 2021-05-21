Песня Manizha для Евровидения стала популярной в других странах

Песня Russian Woman, с которой выступит на Евровидении представительница России Manizha, набирает популярность за рубежом. Чаще всего ее слушают через Spotify в Испании, Германии, Великобритании, Нидерландах, США, Польше и Швеции.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе стримингового сервиса.

«Песня Russian Woman, с которой певица Manizha представляет Россию на главном песенном конкурсе Европы, завоевывает популярность по всему миру. <...> Трек занял 11-ю строчку по популярности среди всех конкурсантов Евровидения — 2021», — уточнили в компании.

Первое место по прослушиваниям в мире среди участников 2021 года занял конкурсант из Швеции — певец Tusse с треком Voices. На втором месте расположилась песня Dark Side группы Blind Channel из Финляндии. Третье место занял исполнитель из Норвегии с треком Fallen Angel.

Сервис уточнил, что российские пользователи часто слушают песни Manizha, также представителей Финляндии, Италии, Украины и Литвы. Финал Евровидения состоится 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

18 мая официальный канал песенного конкурса опубликовал запись выступления российской певицы. За это время трек набрал свыше восьми миллионов просмотров. При этом букмекеры считают, что Manizha займет 15-е место в конкурсе. В качестве лидеров они указали Италию и Францию.