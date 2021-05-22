Рудковская назвала Евровидение этого года слабейшим в истории конкурса

Евровидение-2021 — слабейший конкурс за всю его историю. Таким мнением поделилась телеведущая и продюсер Яна Рудковская.

«На мой взгляд, это слабейший конкурс за историю. Я слежу на конкурсом 20 лет. Я такого слабого конкурса не помню вообще. Очень слабый конкурс. Manizhа на фоне всех остальных выглядит очень достойно», — рассказала Рудковская РИА «Новости».

До этого продюсер говорила, что считает фаворитами Евровидения-2021 Францию, Италию и Мальту. Представительнице России Маниже Сангин она предрекла пятое-восьмое место.

Российский певец Родион Газманов заявил, что скептически относится к этому мероприятию. Он отметил, что обидно, когда выигрывают «бородатые женщины», а более талантливые люди оказываются среди аутсайдеров. Певец считает, что у нашей страны нет шансов на победу, потому что политическая ситуация играет против России.

В этом году Евровидение проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Manizhа выступает в нем от России с песней Russian Woman. Она уже прошла в финал.