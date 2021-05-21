Объявлен порядок выступлений в финале Евровидения. Manizha выйдет на сцену пятой

Представительница России на Евровидении-2021 певица Manizha выступит в финале конкурса в Роттердаме под пятым номером. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия.

Первой на сцену выйдет певица из Кипра Елена Цагрину. Она исполнит песню El Diablo.

Следующими Manizha будут «разогревать» Анхела Перистери из Албании, Эден Ален из Израиля и группа Hooverphonic из Бельгии.

После Manizha на сцену выйдет певица Destiny из Мальты. Многие критики называли ее одной из основных конкуренток российской исполнительницы, учитывая, что обе их песни имеют феминистский контекст.

Всего в финале Евровидения сразятся 26 стран.

Выступление Manizha с песней Russiаn Wоman в первом полуфинале Евровидения на официальном YouTube-канале конкурса набрало уже более 7,3 миллиона просмотров.

Певица Вика Цыганова ранее подвергла критике выступление Manizha на конкурсе. Она назвала само участие в таком мероприятии стыдным. Цыганова сказала, что никогда бы не подпустила к экрану своих детей, чтобы они увидели этот конкурс. А номер Manizha с песней Russiаn Woman она назвала кичем. Цыганова напомнила, что у нее самой в репертуаре есть песня «Русская водка», за которую ее «долбали и клевали».