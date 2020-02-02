    02 февраля 2020, 18:59

    «Высокий, красивый, поющий. Что еще надо?» Лепс поддержал идею отправить Панайотова на Евровидение

    Юлия Булыгина

    Певец Григорий Лепс, который является продюсером Александра Панайотова, заявил, что они оба хотели бы, чтобы исполнитель представил Россию на Евровидении, но конкретного решения пока нет. Так он прокомментировал слова Игоря Крутова о 90-процентной уверенности, что выбор падет на Панайотова.
    «Высокий, красивый, поющий. Что еще надо?» Лепс поддержал идею отправить Панайотова на Евровидение

    «Желание огромное. Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?! Но пока не было официального заявления. Поэтому очень преждевременно о чем-то говорить. А так и Саша хочет, и я очень хочу. Во всех отношениях это был бы для всех нас большой шаг и полезная вещь», — сказал Лепс в интервью «Московскому комсомольцу».

    Он заявил, что Панайотова все знают, а песню для него найти не сложно. Так что, если Первый канал выберет его, они согласятся.

    Лепс также сказал, что не знал о словах Игоря Крутого и не может их прокомментировать. Он опроверг предположение, что они со знаменитым композитором могли договориться об этом.

    В субботу композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что на 90% уверен в том, что в этом году на Евровидении Россию будет представлять Александр Панайотов. Константин Эрнст ранее объявлял, что решения по участнику обычно принимаются до конца февраля.

    65-й международный конкурс Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.