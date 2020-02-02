«Высокий, красивый, поющий. Что еще надо?» Лепс поддержал идею отправить Панайотова на Евровидение

«Желание огромное. Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?! Но пока не было официального заявления. Поэтому очень преждевременно о чем-то говорить. А так и Саша хочет, и я очень хочу. Во всех отношениях это был бы для всех нас большой шаг и полезная вещь», — сказал Лепс в интервью «Московскому комсомольцу».

Он заявил, что Панайотова все знают, а песню для него найти не сложно. Так что, если Первый канал выберет его, они согласятся.

Лепс также сказал, что не знал о словах Игоря Крутого и не может их прокомментировать. Он опроверг предположение, что они со знаменитым композитором могли договориться об этом.

В субботу композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что на 90% уверен в том, что в этом году на Евровидении Россию будет представлять Александр Панайотов. Константин Эрнст ранее объявлял, что решения по участнику обычно принимаются до конца февраля.

65-й международный конкурс Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.