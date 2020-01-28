Российский участник Евровидения-2020 выступит в первом полуфинале

В результате жеребьевки состоявшейся в Роттердаме, стало известно, что представитель РФ выступит в первой части полуфинала песенного конкурса Евровидение-2020.

Запись жеребьевки была опубликована на видеохостинге YuoTube на канале конкурса. Он состоится 12–16 мая в концертном нидерландском зале Ahoy. Девизом 65-го конкурса стал призыв: «Откройся!».

Нидерланды получили право принимать у себя конкурс в результате победы представителя страны Дункана Лоуренса в прошлом году. Россиянин Сергей Лазарев занял на конкурсе третье место.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что имя конкурсанта этого года станет известно до конца февраля.

В ноябре прошлого года композитор, аранжировщик и саксофонист Владимир Пресняков-старший предположил, что представлять Россию в 2020 году будет певец Александр Панайотов.