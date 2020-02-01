Игорь Крутой назвал вероятного участника Евровидения от России

Представлять Россию на Евровидении в 2020 году может поехать Александр Панайотов. Об этом объявил композитор и продюсер Игорь Крутой, заявив о 90-процентной уверенности.

Крутой сказал РИА «Новости», что Первый канал принял решение по Панайотову.

«Процентов на девяносто, я думаю», — добавил композитор.

Глава Первого канала Константин Эрнст до этого говорил, что решение о конкурсанте на Евровидении, как обычно, примут до конца февраля.

Не определились с представителем и на Украине. Там разгорелся скандал из-за одной из участниц полуфинала, которая представила песню по-русски. Девушка по имени Ассоль собирается исполнить композицию, посвященную планете Земля и тому, как важно ее беречь. Пока что в соцсетях ее окружает только русофобская критика.

65-й международный конкурс Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В прошлом году победы добился голландский певец Дункан Лоуренс, исполнивший песню Arcade. Сергей Лазарев, представлявший Россию, занял третье место с песней Scream.