Пресняков-старший предложил отправить Панайтова на «Евровидение-2020»
Музыкант Владимир Пресняков-старший обсудил с РИА ФАН, кто из российских артистов, по его мнению, был бы достоин представлять страну на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение».
Пресняков-старший согласился с мнением профессионалов, что на «Евровидение» должен ехать певец Александр Панайотов, у которого не получается попасть на песенный конкурс с 2005 года. Что касается перспектив Ольги Бузовой, то музыкант отметил ее трудолюбие, но предпочтение отдал Панайотову.
«Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении», — процитировала артиста «Газета.ru».