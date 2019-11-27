  • Пресняков-старший предложил отправить Панайтова на «Евровидение-2020»

    27 ноября 2019, 21:31

    Артур Блянихов

    Музыкант Владимир Пресняков-старший обсудил с РИА ФАН, кто из российских артистов, по его мнению, был бы достоин представлять страну на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение».

    Пресняков-старший согласился с мнением профессионалов, что на «Евровидение» должен ехать певец Александр Панайотов, у которого не получается попасть на песенный конкурс с 2005 года. Что касается перспектив Ольги Бузовой, то музыкант отметил ее трудолюбие, но предпочтение отдал Панайотову.

    «Опыт Киркорова обязательно поможет Панайотову на Евровидении», — процитировала артиста «Газета.ru».