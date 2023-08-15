Эксклюзив 15 августа 2023, 14:30 «Выйду и разберусь с хейтерами». Директор Дэнс — о планах певицы Директор Пудовкин: Лада Дэнс пообещала разобраться с хейтерами после лечения РИА «Новости»

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Директор популярной певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «360» о ее состоянии, отметив позитивный настрой. По его словам, артистка настроена разобраться со всеми хейтерами после восстановления.

«Голос тихий. Но позитивный. Сказала: выйду — со всеми хейтерами разберусь», — привел он слова Дэнс.

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Пудовкин отметил, что представители певицы готовы ответить на поступающие в ее адрес угрозы в социальных сетях.

«Адвокат Сергей Жорин подготовил два заявления в полицию по подозрению на угрозу убийством, опубликованную в социальных сетях. Зафиксировали два телефонных звонка. Он правильно сказал, что есть много больных людей и провокаторов, но недооценивать это нельзя», — отметил он.

Концертный директор назвал плясками на костях все спекуляции вокруг Лады Дэнс с учетом ее состояния.

«Есть факты, которые нас настораживают. Будем вычислять этих людей. Не секрет, что у Лады есть состоятельные любители ее творчества. Человек, который наблюдает и находится рядом с ней, существует. Это не шутки. Голову вместе с ногами отвинтим любому, кто попытается подойти не с цветами вне зависимости от гендера этого объекта», — предупредил Пудовкин.

Певица в начале августа попала в ДТП в Подольске, ее экстренно привезли в больницу. Уже 11 августа Лада Дэнс вышла на связь с поклонниками.

Ранее стало известно, что женщине провели вторую операцию на лице, после которой ее предстоит пройти процесс реабилитации.