05 августа 2023, 19:37
Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье
«112»: певица Лада Дэнс получила травму в ДТП в Подольске
Исполнительница Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».
По данным РЕН ТВ, авария произошла на трассе М-2. В одной из машин находилась певица Лада Дэнс.
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«Она получила травму головы», — уточнил собеседник издания.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте ДТП работают экстренные службы.
В конце июля артистка Елена Папанова оказалась участницей дорожно-транспортного происшествия в Москве. Иномарку актрисы протаранил автомобиль каршеринга, который управлял 21-летний мигрант. После столкновения Папанова сильно ударилась головой, однако от помощи медиков она отказалась.
Ранее в подмосковном поселке Толстопальцево столкнулись Mercedes и скутер. Позже стало известно, что за рулем иномарки была дочь актера Михаила Пореченкова — Мария.
ДТП
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