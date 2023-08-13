Эксклюзив 13 августа 2023, 11:27 «Сложный болезненный период». Лада Дэнс пока не сможет общаться с поклонниками Директор Лады Дэнс Пудовкин: певице предстоит сложная реабилитация

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После второй операции на лице певице Ладе Дэнс требуется «абсолютная мимическая тишина», рассказал «360» директор артистки Сергей Пудовкин. Он пояснил, что поэтому пока никаких видеообращений и комментариев от нее не поступит.

«Будет длительный, сложный, болезненный реабилитационный период. Разработана специальная программа для реабилитации Лады: тренажер, специальный комплекс упражнений, системная реабилитация… Все это будет позднее. Сейчас нужно стабилизировать состояние», — подчеркнул Пудовкин.

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Поговорить с близкими людьми Дэнс уже смогла, добавил он.

Директор певицы назвал ее «сильным, энергичным и очень волевым человеком».

«Конечно, она все сможет и все будет хорошо, но на это нужно время. Ее воля к жизни, ее яркость, ее сила безусловно позволят пережить эту трагедию. Она всегда несет позитив, энергию и драйв — так и будет дальше», — резюмировал он.

Ранее Пудовкин сообщил RT, что распространившаяся в Сети информация о сборе денег на лечение Лады Дэнс была фейком и мошенничеством.

Лада Дэнс попала в серьезное ДТП на трассе М-2 в Подольске 5 августа.