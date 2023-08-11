Знаменитости 11 августа 2023, 14:22 Лада Дэнс вышла на связь после ДТП в Подмосковье Певица Лада Дэнс впервые после ДТП обратилась к поклонникам и призналась, что ей тяжело РИА «Новости»

Читать 360tv в

Врачи оказали певице Ладе Дэнс после аварии максимально возможную медицинскую помощь, однако морально пережить это оказалось тяжело. Артистска впервые после ДТП обратилась к поклонникам, опубликовав пост в Instagram*.

«Мне сейчас пока морально сложно быть активной в Сети. <…> С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне», — написала она.

Реклама

Лада Дэнс поблагодарила за внимание и поддержку. Она назвала этот период сложным, заявила, что в интернете много фейков, и пообещала позднее рассказать о случившемся.

Вечером 5 августа певица попала в аварию с участием трех машин на трассе М-2 в Подольске. Продюсер Сергей Пудовкин сказал, что ей провели несколько операций. Лада Дэнс пришла в сознание и смогла поговорить с родными, но пока не в состоянии выступать перед прессой. Проведение сборов на ее лечение мужчина опроверг.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.