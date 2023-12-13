Эксклюзив 13 декабря 2023, 15:08 «Все в порядке, более-менее». Актриса Лариса Лужина сообщила о своей госпитализации Актриса Лариса Лужина рассказала о своей госпитализации РИА «Новости»

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В СМИ появилась информация о том, что у 84-летней актрисы театра и кино Ларисы Лужиной случился сердечный приступ, и родные вызвали ей скорую помощь. Писали также, что актриса отказалась от госпитализации, однако сама она сообщила «360», что находится в госпитале имени Вишневского.

«Спасибо, [чувстувую себя] ничего, более-менее. Все в порядке. В госпитале Вишневского сейчас нахожусь», — рассказала она.

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О том, что именно с ней произошло, Лужина не упомянула.

Народная артистка снялась более чем в 60 фильмах и сериалах, в том числе в картине «Вертикаль» с участием поэта и актера Владимира Высоцкого. Была доверенным лицом кандидата в президенты России на выборах в 2012 году.

Ранее стало известно о госпитализации композитора Александры Пахмутовой. Она оказалась в инфекционном отделении больницы. Директор культурного фонда ее имени Евгений Малышко опроверг слухи о том, что у Пахмутовой ковид. Певец Юлиан оценил состояние композитора как среднетяжелое и предположил, что она заразилась чем-то на больших мероприятиях и съемках.