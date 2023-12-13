Эксклюзив 13 декабря 2023, 11:28 «Остается молиться». Певец Юлиан рассказал о состоянии Пахмутовой Певец Юлиан: композитор Пахмутова находится в среднетяжелом состоянии РИА «Новости»

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Композитор Александра Пахмутова находится в инфекционном отделении больницы. Певец Юлиан в беседе с «360» ориентировочно оценил ее состояние как среднетяжелое. Он добавил, что сама Пахмутова не рада шумихе вокруг ее болезни.

«Диагнозы озвучивают врачи, я не уполномочен заявлять о диагнозе Пахмутовой. Она не хочет, чтобы вообще в прессе об этом писали. Чувствует она себя… ну как человек, который болеет, себя чувствует? Она заболела, она в инфекционном отделении ЦКБ», — отметил певец.

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Собеседник канала призвал дать Пахмутовой «спокойно поболеть и выздороветь». Он отметил, что сейчас «болеют все кругом», в том числе ходит вирусная пневмония, и никто не застрахован от заражения. По мнению Юлиана, было ошибкой возить Пахмутову на мероприятия и съемки в места большого скопления людей. Он предположил, что именно там она «подхватила» заразу.

«Столько шума, просто ужас. Александра Николаевна была бы недовольна, читая все это. Очень много пишут всяких неточностей. <…> Состояние у нее не тяжелое, среднее, но я не врач, чтобы определять состояние. Понятно, что в таком возрасте болеть опасно, остается только молиться о ее выздоровлении», — подытожил певец.

О госпитализации Пахмутовой стало известно два дня назад. Директор культурного фонда ее имени Евгений Малышко опроверг данные о том, что у композитора ковид.