Знаменитости 11 декабря 2023, 10:43 «Никакого ковида». Директор фонда Пахмутовой подтвердил ее госпитализацию Директор фонда Малышко опроверг информацию о ковиде у композитора Пахмутовой РИА «Новости»

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Композитора Александру Пахмутову действительно госпитализировали, но сделали это на всякий случай. Тесты не показали COVID-19, сообщил «Известиям» директор Культурного фонда ее имени Евгений Малышко.

«Мы в больнице находимся, но, вы знаете, [у нее] простуда. Мы на всякий случай, возраст все-таки, волнуемся, поэтому лечимся. Но никакого ковида, все ковиды [тесты] были отрицательные», — сказал он.

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Анализы на ковид, по словам Евгения Малышко, сделали на всякий случай. Композитора, по словам директора фонда, оставили под контролем врачей.

Александру Пахмутову увезли в инфекционное отделение в состоянии средней степени тяжести, заявил Telegram-канал Mash. Источники заявили, что она жаловалась на кашель, боль в горле, высокую температуру, и тесты на COVID-19 показали положительный результат. По их информации, болезнь вызвала осложнения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем.