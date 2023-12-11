Знаменитости 11 декабря 2023, 09:54 Александра Пахмутова попала в больницу из-за COVID-19 Mash: врачи диагностировали композитору Пахмутовой COVID-19 РИА «Новости»

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Композитора Александру Пахмутову госпитализировали в московскую больницу из-за COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, автора песен разместили в инфекционном отделении, она находится в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали Пахмутовой COVID-19.

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Композитор попала в больницу с повышенной температурой, кашлем и болью в горле. По информации канала, заболевание вызвало у артистки осложнения, в том числе проблемы с сердцем и воспаление на оболочке легких.

Ранее директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко опроверг сообщения о госпитализации композитора из-за сердечного приступа. Он назвал враньем и небылицей эту информацию и добавил, что у Пахмутовой все в порядке со здоровьем.

Автор известных песен отметила 94-летие 9 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил Пахмутову с праздником и поблагодарил ее за творчество. Она написала более 400 композиций, которые продолжают звучать в фильмах и с больших сцен.