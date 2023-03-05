Знаменитости 05 марта 2023, 10:37 Врачи вновь заподозрили сепсис у фигуриста Костомарова Telegram-канал «112»: у олимпийского чемпиона Костомарова вновь начался сепсис РИА «Новости»

Читать 360tv в

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вновь страдает сепсисом, у него начала синеть рука. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Врачи подозревают, что сепсис начался снова. Одна рука начала синеть», — отметили в публикации.

Реклама

Уточняется, что с Костомаровым начал работу психолог. Кроме того, вместе с ним постоянно находится супруга Оксана Домнина.

Реклама

После стабилизации состояния спортсмена его ждет длительный процесс реабилитации.

Костомаров находится в больнице с января после заболевания двусторонней пневмонией. В ходе лечения у него начался процесс некроза тканей, связанный с кислородным голоданием.

Спортсмен перенес инсульт и ампутацию обеих стоп. Также СМИ сообщали о вероятной ампутации кистей фигуриста. В конце февраля Костомарова ввели в искусственную кому, однако в первых числах марта его вывели из этого состояния.