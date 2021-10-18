Состояние здоровья актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко удовлетворительное после возвращения на Землю с МКС. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник медицинского управления Центра подготовки космонавтов Алексей Гришин.

«Состояние здоровья ожидаемое, удовлетворительное. Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных», — процитировало агентство его слова.

Медики провели обследование прибывших с МКС актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого сразу после приземления. У них сняли ЭКГ, измерили давление и сатурацию — с помощью мобильного комплекса все показания передали в Центр управления полетами в Королеве. Состояние экипажа оценили как удовлетворительное.

Период реабилитации Юлии Пересильд и Клима Шипенко будет зависеть от самочувствия участников полета. Планируется, что это займет около недели. Реабилитация будет проходить ее в Звездном городке. При этом у космонавта Олега Новицкого она займет больше времени, потому что он совершил длительный полет в космос.

Киноэкипаж пробыл на МКС 12 суток и успешно вернулся на Землю 17 октября. Космический корабль приземлился в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане.