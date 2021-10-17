Приземление киноэкипажа после спуска с МКС сняли на видео

Момент приземления спускового аппарата с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким попал на видео. Трансляцию вела госкорпорация «Роскосмос».

Вокруг аппарата во время приземления летали два вертолета основной поисково-спасательной группы. В одном из них находилась оперативно-техническая группа РКК «Энергия», специалисты которой занимаются обслуживанием спускаемого аппарата после посадки, отвечают за открытие люков и так далее.

Посадка аппарата происходила четко по циклограмме. После приземления сработали двигатели мягкой посадки, затем с вертолета была отстрелена часть конструкции парашюта, чтобы он сразу лег.

Аппарат приземлился в вертикальном положении.

Киноэкипаж прибыл на МКС 5 октября. Там Пересильд и Шипенко отсняли часть материала для фильма «Вызов».