Вернувшихся с МКС Шипенко, Пересильд и Новицкого встретили в Звездном Городке. Видео

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись из Казахстана в Россию. Самолет с ними приземлился на аэродроме Чкаловский. «360» показал, как их встречали в Звездном Городке.

Ту 204-300 вылетел из Караганды в 14:52 по московскому времени. Воздушное судно приземлилось в Московской области. В Звездном Городке команду встретили караваем.

В дальнейшем киноэкипаж ждет реабилитация в Звездном Городке. В ФМБА ранее сообщили, что состояние Новицкого, Пересильд и Шипенко после приземления было удовлетворительным.

Они вернулись из космоса сегодня на борту «Союза МС-18». Корабль приземлился в 07:35 в степи в Казахстане. Пересильд и Шипенко провели на орбите 12 суток, занимаясь съемками материала для фильма «Вызов». Новицкий находился на МКС с 9 апреля. Его ждет более длительный процесс восстановления на Земле.