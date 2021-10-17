Медики рассказали о состоянии киноэкипажа после возвращения из космоса

Медики провели обследование прибывших с МКС актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого. У них сняли ЭКГ, измерили давление и сатурацию, рассказали в пресс-службе ФМБА.

Медицинские показатели с помощью мобильного комплекса были переданы в Центр управления полетами в Королеве.

Затем космонавтов доставили в мобильный госпиталь, развернутый на месте посадки, там тоже были проведены обследования. Эти результаты направили в ЦМСЧ № 1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценили как удовлетворительное.

После обследования на трех вертолетах экипаж доставили в аэропорт Караганды, откуда он улетел в Звездный Городок для прохождения реабилитации после космического полета.

Киноэкипаж пробыл на МКС 12 суток. Сегодня все участники вернулись на Землю. Космический корабль успешно приземлился в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане. Пересильд призналась, что не хотела расставаться с космосом.

«У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — сказала она после приземления.