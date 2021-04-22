Вид Кадышевой на фото с Петросяном и Бабкиной заставил ее поклонников забеспокоиться

Вид 61-летней певицы Надежды Кадышевой на фото, которое выложил юморист Евгений Петросян в Instagram, обеспокоил ее поклонников. Поклонники заволновались, что к артистке вернулись проблемы со здоровьем.

Народная артистка организовала в своем театре «Золотое кольцо» съезд Международного союза деятелей эстрадного искусства, вице-президентом которого является Евгений Петросян. На мероприятие даже была приглашена Надежда Бабкина, с которой у Кадышевой были конфликты. Именно фотография с ней поразила поклонников ансамбля «Золотое кольцо».

Многие подписчики отметили, что Надежда Бабкина выглядит моложе Кадышевой, хотя на 10 лет старше ее. Одни фанаты предположили, что к солистке «Золотого кольца» вернулась болезнь, 20 лет назад у нее нашли опухоль в груди, но во время хирургического вмешательства диагноз не подтвердился. В 2018 году артистка перенесла операцию на сердце.

Другие поклонники предположили, что молодость Бабкиной — работа пластических хирургов. Кадышева же всегда утверждала, что предпочитает стареть естественным путем.