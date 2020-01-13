    13 января 2020, 19:21

    Солнцев признал фейком рассказ о драке Кадышевой и Бабкиной

    Ирина Нагайникова

    Бывший участник проекта «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев разместил в своем Instagram публикацию с якобы цитатой из мемуаров певицы Надежды Кадышевой о драке с ее коллегой Надеждой Бабкиной. Как сообщило РИА ФАН, цитата оказалась фейком.

    «Такой книги никогда не было», — привело РИА «Новости» комментарий пресс-службы ансамбля Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».

    Представители Надежды Бабкиной также сочли фейком эту информацию.

    «Я взял эту историю из своей ленты в Facebook, подумал, что это никакая не новость. Я всегда развлекаю своих подписчиков всякой информацией. И поэтому скинул эту историю менеджеру, который ведет мой Instagram, чтобы он ее опубликовал», — признался Солнцев.

    Шоумен заявил, что о вражде Кадышевой и Бабкиной «давно говорят» и не он «это все начал обсуждать». Кроме того, Солнцев допустил, что его публикация должна была развеселить певиц, и отметил, что не хотел кого-либо оскорбить.

    Публикацию ложной информации мужчина назвал непреднамеренной.

    «Такие хайповые истории не случаются специально. Они бывают случайно», — пояснил Солнцев.

    Также шоумен отметил, что очень удачно напомнил об исполнительницах публике.