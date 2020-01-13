Солнцев признал фейком рассказ о драке Кадышевой и Бабкиной

«Такой книги никогда не было», — привело РИА «Новости» комментарий пресс-службы ансамбля Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».

Представители Надежды Бабкиной также сочли фейком эту информацию.

«Я взял эту историю из своей ленты в Facebook, подумал, что это никакая не новость. Я всегда развлекаю своих подписчиков всякой информацией. И поэтому скинул эту историю менеджеру, который ведет мой Instagram, чтобы он ее опубликовал», — признался Солнцев.

Шоумен заявил, что о вражде Кадышевой и Бабкиной «давно говорят» и не он «это все начал обсуждать». Кроме того, Солнцев допустил, что его публикация должна была развеселить певиц, и отметил, что не хотел кого-либо оскорбить.

Публикацию ложной информации мужчина назвал непреднамеренной.

«Такие хайповые истории не случаются специально. Они бывают случайно», — пояснил Солнцев.

Также шоумен отметил, что очень удачно напомнил об исполнительницах публике.