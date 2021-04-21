Бабкина рассказала о своих отношениях с Гором

Певица Надежда Бабкина рассказала о своих отношениях с Евгением Гором. Об этом сообщило издание «7Дней.ру».

Ранее появились слухи, что пара переживает кризисный период. Бабкина заверила, что это все неправда.

«Это все досужие сплетни. С Евгением Гором мы вместе уже больше 17 лет», — заявила она.

Также исполнительница рассказали, что недавно они вместе отметили день рождения Гора. Бабкина уточнила, что у них нет общего быта, так как оба заняты работой, но о расставании не идет и речи.