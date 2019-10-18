Пластические операции Повалий и Распутиной не укрылись от эксперта

По мнению хирурга, отечественные звезды вынуждены гнаться за презентабельным внешним видом в условиях жесткой конкуренции. По его мнению, эстрада изобилует как удачными, так и плачевными результатами пластики.

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Еременко назвал удачным результат Таисии Повалий. Эксперт выразил уверенность, что она сделала подтяжку лица.

А вот результат операций 55-летней Маши Распутиной хирург счел плачевным. В нем Еременко усмотрел отражение психологических проблем певицы — дисморфомании, то есть патологического недовольства своей внешностью. Как сообщил Пятый канал, эксперт выразил беспокойство за подобных клиенток, которые часто так увлекаются преображением, что, наоборот, отпугивают окружающих.

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Еременко огласился со слухами о пластических операциях Надежды Бабкиной. По его словам, внешность певицы с изменившимся овалом лица и омолодившимися веками говорит о лифтинге и блефаропластике. Однако этот пример хирург назвал одним из удачных.