Знаменитости 11 марта 2024, 10:13 Ведущие информагентства отозвали подозрительное фото Кейт Миддлтон DM: агентства Reuters и AP отозвали фото Кейт Миддлтон из-за подозрений в ретуши

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Агентства Reuters, Associated Press, Getty и Agence France-Presse отозвали послеоперационное фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трех ее детей. Журналисты заподозрили, что представители Кенсингтонского дворца отредактировали снимок, сообщил Daily Mail.

В интернете появилось семейное фото 42-летней Кейт Миддлтон с тремя детьми, выпущенное ко Дню матери. Оно стало первым официальным снимком принцессы Уэльской после перенесенной в январе операции на брюшной полости. Однако AFP потребовало удалить снимок из онлайн-каталогов по «редакционным причинам». Агентство Reuters объявило, что после проверки фотографию исключили из обращения. Так же поступили Getty и AP.

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«При ближайшем рассмотрении выясняется, что источник манипулировал изображением. <…> [Заметна] непоследовательность в положении левой руки принцессы Шарлотты», — заявил представитель AP.

Специалисты заметили несколько признаков ретуши. Самым явным из них стал «недорисованный» рукав на левой руке Шарлотты. Волосы на ее правом плече будто оборвались, а молния куртки самой Кейт Миддлтон неестественно сместилась влево.

Жену принца Уильяма выписали из больницы в конце января. В Великобритании ходили слухи о том, что Кейт Миддлтон впала в кому. Она впервые появилась на публике в марте, сидя на пассажирском сиденье авто под управлением своей матери.