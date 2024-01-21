21 января 2024, 03:13
Принц Уильям привел к детям замену Кейт Миддлтон
Неllо: за детьми Кейт Миддлтон на время лечения присмотрят ее родители
Принц Уильям нашел с кем оставлять детей, пока принцесса Уэльскя Кейт Миддлтон проходит лечение после операции на брюшной полости. Об этом сообщил журнал Hello.
Принц доверит воспитание троих детей родителям Миддлтон — Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе. Они согласились заботиться о 10-летнем Джордже, восьмилетней Шарлотте и пятилетнем Луи. Также в Виндзоре живет няня Мария.
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В ближайшее время хирургическое вмешательство предстоит пережить и Карлу III. Ему необходимо вылечить увеличенную простату. На этой неделе у короля Великобритании должны были пройти торжественные мероприятия, но их пришлось перенести.
Несколько дней назад принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в Лондоне. По данным Кенсингтонского дворца, она не связана с раковым заболеванием. Кейт будет находиться в больнице около двух недель.
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