Мир 30 января 2024, 01:18 Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции Daily Mail: Кейт Миддлтон вернулась домой после операции на животе Pxhere

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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон выписали из больницы, где две недели назад ей сделали полостную операцию. Сейчас восстановление королевской особы протекает хорошо, сообщило издание Daily Mail.

Кейт вернулась домой в Виндзор. Предполагается, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в 2024 году отмечают 5 мая. Ее муж Уильям также временно прервет исполнение обязанностей члена королевской семьи, чтобы помогать супруге заниматься с тремя детьми.

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Принц и принцесса Уэльские поблагодарили сотрудников клиники, где ее оперировали, за заботливый уход. По данным Кенсингтонского дворца, операция не была связана с раковым заболеванием.

Пока Кейт Миддлтон проходила лечение после операции принц Уильям доверил воспитание их дочери и двух сыновей родителям принцессы — Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе.

В ближайшее время хирургическое вмешательство ждет и Карла III. Ему необходимо вылечить увеличенную простату.