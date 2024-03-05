Мир 05 марта 2024, 16:12 Кейт Миддлтон заметили на публике впервые после операции TMZ опубликовал первые фото принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после слухов о коме Pool/Keystone Press Agency/globallookpress

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Жену принца Уильяма, наследника британского престола, Кейт Миддлтон запечатлели на фото впервые после операции на брюшной полости. Ее заметили рядом с Виндзорским замком в Великобритании, сообщил TMZ.

В конце января представители Кенсингтонского дворца, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, объявили о возвращении Миддлтон домой в Виндзорский замок после планового хирургического вмешательства.

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По данным издания, принцессу Уэльскую заметили в понедельник впервые с декабря. На снимке Миддлтон находилась в салоне автомобиля Audi на пассажирском сиденье. Управляла машиной ее мать Кэрол. Женщины вели себя сдержанно, слегка улыбались.

До этого принцессу видели во время празднования Рождества в Сандрингеме с принцем Уильямом, их детьми и остальными членами королевской семьи.

Длительное отсутствие принцессы породило слухи о ее состоянии. Испанская журналистка Конья Кальеха заявила, что операция прошла с осложнениями и врачи подключили пациентку к ИВЛ.