Вдова Градского расплакалась во время прощания с музыкантом

Жена скончавшегося певца Александра Градского Марина Коташенко расплакалась на церемонии прощания с мужем. Она разрыдалась сидя в первом ряду в зале «Градский Холл», передали корреспонденты «Московского Комсомольца».

Женщину принялись успокаивать близкие. Рядом с ней сидели певцы Александр Розенбаум и Алексей Рыбников, руководитель «Градского холла». Они тоже выразили соболезнования Коташенко.

Журналисты отметили, что вдова Градского одета в брючный костюм, она немногословна. На мероприятие она прошла через служебный вход.

Для того, чтобы попрощаться с Градским, в концертный зал приехали множество людей, из которых выстроилась километровая очередь. На церемонии побывали Юрий Давыдов, Юрий Аксюта и Пелагея.

О том, что Александр Градский за месяц до смерти женился на Марине Коташенко, стало известно из СМИ. Они прожили вместе 17 лет и вырастили двоих детей.

Александр Градский умер ночью 28 ноября в возрасте 72 лет в больнице, куда его госпитализировали, предположительно, с инсультом.