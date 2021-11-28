Певец и композитор Александр Градский умер в Москве

В Москве умер певец и композитор Александр Градский. Накануне он попал в больницу с инсультом. Градскому было 72 года. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

По данным телеканала, он умер в ночь на 28 ноября. Накануне СМИ сообщили, что Градскому стало плохо дома и его отвезли в больницу с подозрением на инсульт. По пути в реанимацию он несколько раз терял сознание. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Народный артист России Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске. В 1957 году его семья переехала в Москву. Пению он учился в РАМ имени Гнесиных, а композиции — в Московской консерватории.

Градского считают одним из основоположников русского рока. Он выпустил около 20 сольных пластинок, написал несколько рок-опер и рок-балетов и музыку к более чем 40 фильмам. В 1974 году журнал Billboard объявил певца «Звездой года» за выдающийся вклад в мировую музыку.