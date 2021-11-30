Стали известны детали последней свадьбы Александра Градского

Музыкант, наставник шоу «Голос» Александр Градский долго не хотел свадьбы с Мариной Коташенко. Но она своего добилась, брак был совершен именно по ее инициативе. Об этом со ссылкой на источники в кругу семьи написал «Московский комсомолец».

Как отметило издание, проблемы со здоровьем у Градского были давно, и в определенной ситуации каждый шаг давался наставнику «Голоса» с трудом.

«Куда ты торопишься?» — пересказывал он сказанные Марине слова, поясняя, что детей он всем уже обеспечил. Тем не менее, та добилась официального бракосочетания, но без громкого застолья и множества гостей.

Сама Коташенко родом из Киева. После школы она сразу уехала в Москву, работала моделью, окончила ВГИК, стала актрисой. Утверждается, что Градский просто увидел красавицу-блондинку на улице и вручил ей свой телефон.

Ранее сообщалось, что Градский имел квартиры в центре Москвы, особняк в Подмосковье. Его общее состояние, включая недвижимость, оценивается в 300–400 миллионов рублей, и все это пойдет наследникам.