Прощание с Градским проходит в Москве. Прямая трансляция

Прощание с музыкантом и певцом Александром Градским началось в Москве в театре «Градский Холл». «360» ведет прямую трансляцию.

Александр Градский умер в возрасте 72 лет в ночь на 28 ноября. Его госпитализировали в одну из больниц Москвы 26 ноября. СМИ писали, что причиной его смерти стал инсульт, но официально эту информацию не подтверждали. Состояние здоровья певца начало ухудшаться после перенесенного COVID-19 в сентябре этого года.

Градский написал и исполнил множество музыкальных произведений, в том числе саундтреки к фильмам «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе» и «Романс о влюбленных». В последние годы он был одним из наставников на телешоу «Голос». Продюсер проекта Юрий Аксюта рассказал, что замену Градскому найти невозможно и никто делать этого не будет. Он уточнил, что еще две передачи с участием Градского не успели выйти в эфир, их покажут по телевидению.

Дети Градского Мария и Даниил ранее просили СМИ отнестись с уважением к их горю и отметили, что отец был для них целой вселенной.