Васильев подтвердил лечение от пневмонии в Коммунарке

Историк моды Александр Васильев подтвердил, что попал в больницу в Коммунарке. По словам телеведущего, у него двустороннее воспаление легких.

«Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких, температура 36,6. Результаты анализа на коронавирус пока не объявляли», — сказал Васильев RT.

Знаменитому телеведущему 61 год. Он уже много лет ведет «Модный приговор» на Первом канале вместе с Надеждой Бабкиной, которая сейчас тоже лечится от пневмонии.

Бабкину госпитализировали 1 апреля. Александр Васильев до этого рассказывал, что вместе с артисткой участвовал в съемках 31 марта, но чувствует себя хорошо и не собирается проверяться. Он также говорил, что не контактировал на близком расстоянии с Бабкиной. По словам ведущего, они наснимали эпизоды передачи для ее выхода до 30 апреля.

Медцентр Коммунарки сейчас является одним из основных мест лечения больных COVID-19. Главный врач больницы Денис Проценко 12 апреля объявил, что у них находятся 503 пациента, из них 286 — с коронавирусом.