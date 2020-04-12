СМИ: у Александра Васильева вслед за Надеждой Бабкиной выявили пневмонию

Коллеги сообщили о двусторонней пневмонии Александра Васильева. Он снимался вместе с Надеждой Бабкиной всего за день до ее госпитализации.

«Сегодня узнала, что уже второй мой коллега болен двусторонней пневмонией. Я вовсе не паникер и, откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества… Но ради старшего поколения в моей семье я все-таки сдам анализ», — сказала сайту kp.ru журналист и юрист Екатерина Гордон.

Гордон также сообщила, что у Васильева взяли анализ на коронавирус, но его результаты еще не готовы.

Надежду Бабкину, с которой Васильев ведет передачу «Модный приговор», госпитализировали 1 апреля. Он рассказывал, что они вместе снимались 31 марта и она была абсолютно здорова. Васильев еще говорил, что за себя не переживает, а Первый канал пока не присылал письма об обязательной сдаче анализа на коронавирус. По словам историка моды, он не пересекался с артисткой на съемках.

Подруга певицы Надежды Бабкиной Маргарита Королева накануне сообщила, что состояние народной артистки остается стабильно тяжелым, но не ухудшается.

Историку моды Александру Васильеву 61 год.