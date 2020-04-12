Подруга Надежды Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Подруга певицы Надежды Бабкиной диетолог Маргарита Королева сообщила, что состояние народной артистки остается стабильно тяжелым, но не ухудшается. Врачи намерены отключить пациентку от аппарата ИВЛ и перевести на кислород.

Об этом Королева сообщила Пятому каналу.

«У врачей появилось хорошее настроение и вера в то, что все далее будет проходить более успешно. Есть стабильность, и это нас уже всех радует. Ситуация в начале пути была тяжелее», — напомнила диетолог.

О положительной динамике в состоянии артистки ранее сообщал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин. Эту информацию подтвердил представитель певицы Александр Велор.

На прошлой неделе Надежда Бабкина была госпитализирована с диагнозом обширная двусторонняя пневмония, но тест на коронавирусную инфекцию был отрицательным. Ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).