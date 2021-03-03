«Болезнь не щадит никого»: Ловчев рассказал о последней встрече с Розановым

Юрий Розанов был профессионалом высшей марки, сказал «360» советский футболист Евгений Ловчев. Но во время их последней встречи было заметно, что комментатор плохо себя чувствует.

«Это профессионал высшей марки был. Да, последнее время он болел. Да, эта болезнь не щадит никого — это рак. Я последний раз его видел где-то около года назад. Понятно было, что ему не очень хорошо. Но это пример для других ребят молодых, которые сейчас работают на телевидении, как надо относиться к своей профессии: всегда начитан, всегда готов к репортажу, всегда знал о чем, как и когда говорить. Удивительная вещь, но сегодня, можно сказать, таких людей практически и нет на телевидении», — рассказал Ловчев.

Собеседник вспомнил историю, как сам когда-то комментировал матч, и упомянул одну из главных заповедей футбола: мяч надо всегда двигать в сторону ворот противника. Спустя 10 лет он услышал, как Розанов, который запомнил тогда эту фразу и посчитал мысль важной, употребил ее во время своей работы.

Ловчев выразил соболезнования семье комментатора и всему футбольному сообществу.

Спортивный комментатор Юрий Розанов умер на 60-м году жизни 3 марта. Два года назад ему диагностировали рак.