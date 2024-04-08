Знаменитости 08 апреля 2024, 17:31 «Устроит шабаш». Пугачева отметит юбилей масштабным гастрольным туром Продюсер Дворцов: певица Пугачева отметит 75-летний юбилей туром по Европе РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева отметит свой 75-летний юбилей, отправившись в тур по Европе. Об этом продюсер Сергей Дворцов сообщил изданию «Абзац».

По его словам, в свой день рождения, 15 апреля, примадонна планирует грандиозное празднование в кругу близких друзей, после чего отправится в турне. Она также запланировала выступить в Израиле, а после поездки по Европе — на Кипре.

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«Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», — заявил продюсер.

Продвижением новой пластинки Пугачевой займется продюсер Нателла Крапивина, известная своей работой со Светланой Лободой. Альбом появился на стриминговых площадках 1 марта.

К своему 75-летнему юбилею певица обещала подарить поклонникам новые песни. Недавно она записала песню с неизвестным артистом.