Знаменитости 26 марта 2024, 17:06 Пугачева поделилась планами на грандиозный юбилейный концерт Композитор Мисин: Пугачева устроит большой концерт в Израиле на 75-летний юбилей РИА «Новости»

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Композитор Андрей Мисин уверен, что певица Алла Пугачева даст большой концерт на свой 75-й юбилей. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс газете».

Мисин рассказал, что недавно говорил с примадонной по телефону. Они обсудили музыку, после чего Пугачева рассказала о своих приготовлениях к предстоящему 75-летию.

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Певица хочет отметить юбилей грандиозным концертом. Мисин думает, что он состоится в Израиле.

«В трубке был слышен шум океана, а у меня за окном — легкий морозец и слякоть. Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле», — поделился композитор.

Пугачева также рассказала приятелю о детях и новом альбоме «P.S.». Он появился на стриминговых площадках 1 марта.

Певица ранее заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни.