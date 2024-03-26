26 марта 2024, 17:06
Пугачева поделилась планами на грандиозный юбилейный концерт
Композитор Мисин: Пугачева устроит большой концерт в Израиле на 75-летний юбилей
Композитор Андрей Мисин уверен, что певица Алла Пугачева даст большой концерт на свой 75-й юбилей. Об этом он сообщил в интервью «Экспресс газете».
Мисин рассказал, что недавно говорил с примадонной по телефону. Они обсудили музыку, после чего Пугачева рассказала о своих приготовлениях к предстоящему 75-летию.
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Певица хочет отметить юбилей грандиозным концертом. Мисин думает, что он состоится в Израиле.
«В трубке был слышен шум океана, а у меня за окном — легкий морозец и слякоть. Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле», — поделился композитор.
Пугачева также рассказала приятелю о детях и новом альбоме «P.S.». Он появился на стриминговых площадках 1 марта.
Певица ранее заявила, что к своему 75-летнему юбилею подарит поклонникам новые песни.
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Алла Пугачева
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