Знаменитости 27 марта 2024, 12:49 Пугачева записала песню с неизвестным артистом «КП»: певица Пугачева выпустит песню о разлуке в дуэте с неизвестным артистом РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева записала песню о разлуке с малоизвестным певцом. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Перед 75-летием певица решила порадовать поклонников новой музыкальной композицией. Предположительно, она записала песню во время короткого возвращения в Россию.

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«Это грустная песня о разлуке. Там есть такие слова: „Может быть, когда-нибудь поймешь, может быть, однажды и не вспомнишь где-то далеко“, „Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки“», — поделились друзья певицы.

Продюсер Сергей Лавров предположил, что в рамках коммерческого сотрудничества певица получила большой гонорар. Сумма достигала отметки в 10 миллионов долларов (около 924 миллионов рублей).

Однако промоутер Евгений Морозов скептически отнесся к этому предположению. Он считает, что вознаграждение певицы не превысило 200 тысяч долларов (приблизительно 18,5 миллиона рублей).

Новый альбом артистки «P.S.» появился на стриминговых площадках 1 марта. Также Пугачева анонсировала выход новых песен к своему юбилею.