Эксклюзив 01 марта 2024, 11:57 «Устал опровергать, что я не труп». Стало известно о состоянии Бари Алибасова Жена Алибасова рассказала о самочувствии музыканта после выхода из больницы Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Продюсера группы «На-На» и музыкант Бари Алибасова выписали из больницы. Сейчас он чувствует себя хорошо и скоро продолжит работу, сообщила в беседе с «360» его супруга Елена.

«Хорошо. Уже пищит забери у меня телефон. Говорит, я уже устал опровергать, что я не труп. Мы уже вчера сбежали [из больницы]», — рассказала супруга.

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Собеседница «360» уточнила, что врачи напомнили не забывать пить витамины. Однако их семью это указание особо не касается, потому что они заранее — с ноября — задумываются об этом. А по началу весны пропивают необходимые добавки.

Она также добавила, что начало марта у артиста уже расписано. По плану, его ждут съемки в художественном фильме и другие проекты.

Бари Алибасов попал в больницу в воскресенье, 25 февраля. Тогда его жена рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться». Позже появилась информация, что продюсера перевели в реанимацию.