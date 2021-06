Умерла актриса из клипов Little Big

Умерла артистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big. Коллектив поделился новостью в Instagram.

Соколова снялась в клипах Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.

«Мы соболезнуем ее близким и скорбим вместе с ними. Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром», — написали участники коллектива.

Волонтеры 1 марта нашли тело бывшей участницы Little Big Анна Кастельянос. Она умерла в собственной квартире в Санкт-Петербурге в 38 лет. Артистка жаловалась на боли в спине и практически не вставала в последние дни жизни. Причиной смерти назвали кардиомиопатию, которая приводит к сердечной недостаточности.

В конце мая солистка Littlе Вig Софья Таюрская призналась, что встречается с лидером группы Ильей Прусикиным (Ильичом).