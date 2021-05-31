Солистка Little Big перестала скрывать роман с лидером группы

Солистка Littlе Вig Софья Таюрская призналась, что встречается с лидером группы Ильей Прусикиным (Ильичом). Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

Таюрская заверила, что не уводила Прусикина у его теперь уже бывшей жены Ирины Смелой, известной как Tatarka. Певица сказала, что они с Ильичом начали встречаться, когда тот уже расстался с супругой. На тот момент она сама разошлась со своим молодым человеком, с которым они встречались семь лет, планировали семью и детей.

«Все говорят обо мне, мол, я увела мужика. Я не уводила. Еще год назад никто бы не поверил, что мы будем вместе», — рассказала Софья.

Прусикин объявил о разводе с Tatarka в августе 2020 года. Разлад в паре произошел, когда Little Big находились на пике популярности и регулярно гастролировали. К разводу они шли очень долго, по их словам. Ситуация осложнялась из-за того, что у них есть совместный ребенок. Вскоре после этой новости многие поклонники Little Big начали называть Софью Таюрскую вероятной разлучницей. Сама Tatarka в своем интервью Собчак отрицала, что у ее бывшего мужа роман с партнершей по коллективу.