Анна Кастельянос умерла из-за кардиомиопатии, которая приводит к сердечной недостаточности, выяснил Life. Бывшую участницу группы Little Big нашли мертвой в ее квартире в Санкт-Петербурге. Болезнь, от которой скончалась Кастельянос, еще называют «тихим убийцей» из-за того, что ее сложно заметить. Есть ли способ выявить заболевание до критического момента?

Типы болезни

По словам заслуженного врача России, кардиолога Юрия Серебрянского, группа заболеваний под названием кардиомиопатия «распространена в большей степени, чем ее диагностируют». Всего, по словам эксперта, существует несколько типов болезни: обменная, дилатационная, или алкогольная, и рестриктивная. Первый вид связан с нарушением обмена веществ, второй встречается у людей, часто употребляющих алкоголь. Такой тип кардиомиопатии характеризуется значительным увеличением объема сердца иногда с накоплением в нем или вокруг него жидкостей.

Если посмотреть на статистику в нашей стране, то такого типа было больше. Это связано с распространением алкоголизма среди населения, и это приводит к инвалидности людей Юрий Серебрянский.

Серебрянский добавил, что в таких случаях нередко требуется применение кардиостимулятора.

При третьем типе поражается внутренняя стенка сердца и оно, наоборот, становится маленьким. Зачастую такая ситуация встречается у молодых людей и детей. Нередко таким больным необходима пересадка сердца. Кардиолог отметил, что дилатационная и рестриктивная кардиомиопатия могут привести к летальному исходу.

Симптомы и профилактика болезни

Серебрянский объяснил, что симптомы кардиомиопатии — это боли в сердце, одышка, сердечная недостаточность, отек нижних конечностей или легких. У больных также начинается аритмия.

Врач также добавил, что при появлении симптомов нужно сразу обращаться за медицинской помощью. «При болях в сердце, аритмии и блокаде требуется обязательно профессиональное обследование специалистом-кардиологом. Должна быть снята кардиограмма, должно быть проведено ультразвуковое исследование, рентгеновское исследование или компьютерная томография. А дальше все зависит от того, какое заболевание наблюдается», — уточнил кардиолог. Кардиомиопатия может быть как самостоятельным заболеванием, так и проявлением другой болезни.

Такие симптомы напугают любого, однако, по мнению врача, при постоянном наблюдении и длительном лечении у специалистов можно продлить свою жизнь.

Жертвы кардиомиопатии

«Тихий убийца» унес жизни многих известных людей. В 2019 году из-за острой сердечной недостаточности, которая появилась в результате кардиомитопатии, умер рэпер Децл (Кирилл Толмацкий).

В 54 года от дилатационной кардиомиопатии скончался британский музыкант Джордж Майкл. Певец не раз имел проблемы с наркотиками и даже получил тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь в наркотическом опьянении.

От «тихого убийцы» скончался и другой музыкант — лидер группы «Король и Шут» Михаил Горшенев. Экспертиза постановила, что певец умер из-за токсической кардиомиопатии.