СМИ: бывшую участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла в собственной квартире в Санкт-Петербурге на Рыбацком проспекте. Ее тело нашли волонтеры. Об этом сообщил Telegram-канал «Мойка».

По данными СМИ, в последнее время 38-летняя женщина жаловалась на боли в спине и практически не вставала.

Анна Кастельянос родилась в Ленинграде. Ее папа — кубинец, мама — русская. Отец оставил семью, когда девочке был один год. Анне поставили диагноз — ахондроплаз. Во взрослом возрасте ее рост составлял 130 сантиметров, написал портал people.ru.

Девушка признавалась, что из-за маленького роста ее не брали на работу. Однако она смогла найти себя в творческой профессии. Кастельянос стала актрисой, певицей, ведущей. Она снималась в таких сериалах, как «Ментовские войны», «Клад», «Пером и шпагой».

В 2013–2014 годах была участницей Littlе Big, которая может поехать на Евровидение в 2021 году. Группа должна была представить Россию на этом конкурсе еще в прошлом году и даже успела выпустить клип Uno. Однако из-за пандемии мероприятие отменили. В феврале Little Big установили рекорд на русском YouTube. Их клип Skibidi набрал более 508 миллионов просмотров.